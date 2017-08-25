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СОЗДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И СУБКОНТРАКТАЦИИ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО В 2019 ГОДУ
13:46 25.08.2017

Создание евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации будет завершено в 2019 году. К этому сроку будет подготовлен общий сетевой ресурс и произойдет объединение национальных сегментов государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в единую сеть. Об этом заявил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николай Кушнарев в рамках профильной панельной сессии «Промышленная субконтрактация и трансфер технологий в ЕАЭС: от локализации до выстраивания кооперационных цепочек» на международном форуме «Евразийская неделя».

Как сообщает ЕЭК, подходы к созданию сетевой структуры промышленной субконтрактации для Союза предусматривают два уровня: национальный уровень с уполномоченными органами-координаторами деятельности существующих либо создаваемых центров субконтрактации и наднациональный уровень, на котором ЕЭК координирует принципы и правила взаимодействия.

«Запуск евразийской сети промышленной субконтрактации будет осуществляться в течение трех лет и пройдет в несколько этапов, – отметил Николай Кушнарев. – На первом этапе, в 2017-2018 годах, будет дан старт пилотному проекту, основой которого станут разработки Фонда промышленности при Министерстве промышленности РФ по созданию государственной информационной системы промышленности. На втором этапе, в 2019 году, предполагается наладить полноценное функционирование евразийской сети».

Ожидается, что Департамент промышленной политики ЕЭК до конца 2017 года подготовит пакет нормативно-методической документации для национальных сегментов сети по формированию Единого реестра и базы данных промышленных предприятий. В него войдут рекомендации для уполномоченных органов государств ЕАЭС, будут обозначены функции и полномочия национальных центров субконтрактации стран «пятерки» по организации сетей субконтрактации на национальном уровне.

Сейчас Департамент параллельно разрабатывает концепцию создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий.

В процессе разработки промышленным блоком ЕЭК концепции создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий было подписано соглашение о сотрудничестве между восемью ключевыми партнерами: республиканскими центрами трансфера технологий Республики Армения и Республики Беларусь, Центром внедрения инноваций Центральной Азии в Кыргызстане, Фондом науки Казахстана, Агентством по технологическому развитию России и рядом других организаций и структур.

Предполагается, что в дальнейшем евразийская сеть субконтрактации и евразийская сеть трансфера технологий, объединенные в общий информационный ресурс, составят евразийскую информационную систему промышленности. Ядром системы станет интегрированный в нее единый реестр сведений о промышленных предприятиях Союза.

«Промышленная субконтрактация и трансфер технологий широко используются в развитых индустриальных странах и позволяют достигать высокой эффективности и конкурентоспособности промышленного производства. Создание и полноценное функционирование евразийской сети субконтрактации будет способствовать увеличению темпов роста и объемов промышленного производства в государствах-членах ЕАЭС», – подвел итог директор Департамента промышленной политики ЕЭК.

Создание информационной системы промышленности позволит оптимизировать процессы производства и существенно повысить конкурентоспособность как на уровне предприятия, так и на уровне региона; увеличить эффективность деятельности производственных предприятий в целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития новых направлений или концентрации усилий, не требующих повышенного внимания.
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