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ТОРГОВЫЙ ДОМ АЗЕРБАЙДЖАНА В БЕЛАРУСИ СПОСОБСТВУЕТ РАСШИРЕНИЮ ЭКСПОРТА
12:30 25.08.2017

Азербайджан продолжает принимать меры по расширению экспорта в Беларусь, сообщает в пятницу Министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, в этом немалую роль играет торговый дом Азербайджана в Беларуси, пишет Trend.

"Несмотря на то, что с момента открытия торгового дома прошло немного времени, в этот период посредством этой структуры в Беларусь было экспортировано 84 тонны плодоовощной продукции, в том числе 8 000 бутылок оливкового масла, 2 700 бутылок гранатового сока и более 1 200 коробок чая", - говорится в сообщении.

Кроме того, торговый дом подписал соглашения с рядом крупных белорусских торговых компаний, с целью организации продажи экспортируемой из Азербайджана продукции.

Торговый дом Азербайджана в Минске открылся в конце мая. На сегодня там представлены алкогольная продукция, натуральные соки, джемы и варенья, различные косметические средства и другая продукция. Задача торгового дома - оказывать предпринимателям помощь в налаживании прямых связей с зарубежными поставщиками, проводить исследования и изучать на какие товары существует спрос и что азербайджанские бизнесмены могут поставлять в другие страны, в данном случае в Беларусь.

Это первый торговый дом, который Азербайджан открыл за рубежом. Ожидается, что второй торговый дом появится в России.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Беларусью в январе-июле 2017 года составил 79,08 миллиона долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 8,25 миллиона долларов. Азербайджан экспортирует в Беларусь орехи, фрукты, овощи, оливковое масло, растительные жиры, сахар и другую продукцию.
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