Меморандум о сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами (ЭКА) стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписан 24 августа в рамках Международного выставочного форума «Евразийская неделя», который проходит в Астане.

Как сообщает ЕЭК, меморандум призван заложить основы для формирования нормативной базы взаимодействия между агентствами и закрепить ключевые параметры и принципы, на которых будет строиться дальнейшее многостороннее сотрудничество. Кроме того, документ предусматривает создание отдельной платформы взаимодействия между ЭКА.

Цель меморандума – стимулирование как многостороннего, так и двустороннего товарооборота между государствами Союза. Для этого, согласно документу, стороны создадут эффективную систему по организации регулярного обмена опытом и информацией в области страхования экспортных кредитов и инвестиций, а также по экспортным проектам, в рамках которых может быть потенциально предоставлена совместная поддержка. Также предполагается сотрудничество в рамках кооперационных проектов, предусматривающих экспорт произведенных в ЕАЭС товаров, работ и услуг в третьи страны либо в пределах Союза. Будут совместно разрабатываться предложения по совершенствованию внутреннего законодательства стран ЕАЭС.