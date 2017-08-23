Союз ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности появится в Евразийском экономическом союзе. Меморандум о создании союза будет подписан государствами – членами ЕАЭС 26 августа в рамках международного форума «Евразийская неделя», который пройдет 24-26 августа в Астане (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», меморандум станет стартовым документом, на основании которого будет сформирована необходимая документация, регламентирующая деятельность союза, в том числе определены его цели, задачи, наименование и юридическая форма, место и дата регистрации, права и обязанности членов союза, органы управления и контроля, порядок присоединения других участников-членов ЕАЭС.

При создании союза отраслевые ассоциации договорились положить в фундамент будущего профессионально-общественного объединения основные положения Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Решения Евразийского межправительственного совета № 9 от 8 сентября 2015 года «Об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», вступившего в действие 01 июля 2014 г.

Подпишут меморандум руководители ассоциаций предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана, России и Беларуси.

Кроме того, в рамках форума «Евразийская неделя» состоится круглый стол «Деревообработка в ЕАЭС: на пути к формированию экспортного потенциала», организаторами которого выступили Евразийская экономическая комиссия, отраслевые ассоциации государств-членов ЕАЭС, в частности Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.

Белорусскую сторону представит председатель правления ассоциации Валерий Бушило. Он выступит с докладом на обозначенную выше тему. Будут озвучены целевые приоритеты Беларусь в сфере деревообрабатывающей промышленности и итоги реализации крупных инвестиционных проектов.

Продукция белорусских деревообрабатывающих предприятий будет продемонстрирована на интерактивной экспозиции, которая объединит более 300 компаний ЕАЭС, имеющих экспортный потенциал.

Сегодня формирование интеграционных рынков меняет приоритеты развития многих отраслей, в том числе в деревообрабатывающей промышленности. Основной целью масштабных изменений является формирование экспортного потенциала Евразийского экономического союза. Однако, несмотря на различный уровень развития деревообработки в национальных экономиках ЕАЭС, экспертное сообщество считает приоритетным развитие межгосударственной кооперации и максимального вовлечения малого и среднего бизнеса в формирование рынков производства мебели и сопутствующей промышленности.

Проведение круглого стола призвано сообща заложить основы для создания доверительной бизнес-среды и рассмотреть актуальные на сегодня вопросы развития деревообрабатывающей промышленности в государствах-членах ЕАЭС.

Планируется обсудить механизмы построения кооперационных цепочек в ЕАЭС в сфере деревообработки и производства мебели, перспективы импортозамещения зарубежных и развитие деревообрабатывающих предприятий в ЕАЭС, проанализировать экспортный потенциал отрасли, а также вопросы подготовки профессиональных кадров для модернизированных высокотехнологичных деревообрабатывающих производств.