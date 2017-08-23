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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЭКСПЕРТЫ СНГ ОБСУДЯТ НА ЗАСЕДАНИИ В МИНСКЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
10:06 24.08.2017

24-25 августа в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов документов, касающихся сотрудничества стран Содружества в сфере здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, на встрече эксперты намерены рассмотреть два документа. Первый – план мероприятий по реализации стратегии «Здоровье населения государств – участников Содружества Независимых Государств».

Стратегия была утверждена главами правительств СНГ в июне 2016 года. Документ призван оказать дополнительную поддержку странам в повышении согласованности их национальных стратегий и планов в области здравоохранения, с тем чтобы системы здравоохранения могли оказывать полный комплекс услуг и скоординировать усилия всех заинтересованных.

Необходимость принятия стратегии была обусловлена неблагоприятной демографической ситуацией в странах СНГ, нарастанием таких негативных тенденций, как сокращение численности населения, в том числе уменьшение численности молодого трудоспособного населения, высокие показатели смертности, снижение рождаемости. Неинфекционные заболевания являются основной проблемой и угрозой социально-экономического развития государств.

Проект плана мероприятий по реализации стратегии состоит из четырех разделов, где прописаны основные направления сотрудничества, отражены периодичность и сроки выполнения мероприятий, ожидаемые результаты их проведения, перечислены органы и организации, ответственные за выполнение мероприятий.

Включенные в проект документа мероприятия направлены на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности здоровой и социально активной жизни граждан за счет формирования глобального профилактического пространства, пропаганду здорового образа жизни, создание экологически благоприятной среды обитания и условий для гармоничного развития личности.

Второй документ, который будут дорабатывать эксперты, – проект Положения о базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области здравоохранения. Планируется, что такой организацией станет Центральный научно-исследовательский институт организации и информации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации.

После получения этого статуса Институт будет заниматься методическим, информационным и организационно-техническим обеспечением функционирования межгосударственной Сети институтов общественного здоровья и информации здравоохранения, рекомендованных минздравами стран СНГ, координировать и анализировать результаты выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии «Здоровье населения государств – участников Содружества Независимых Государств», содействовать методическому, информационному и техническому сотрудничеству стран СНГ и Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, в функции базовой организации будут входить участие в подготовке и реализации предложений по проектам, соответствующим приоритетным направлениям и задачам сотрудничества в области здравоохранения, разработка и ведение тематического интернет-портала, создание совместно наполняемых баз данных в области здравоохранения, проведение совместных международных научно-практических конференций, содействие сотрудничеству государств – участников СНГ в гармонизации и унификации нормативно-правовой базы в области здравоохранения.
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