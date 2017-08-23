|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НБУ ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫДАЧУ ВАЛЮТЫ
17:36 23.08.2017
Национальный банк Украины отменил последние ограничения на выдачу валюты с банковских счетов. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отныне физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.
С сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. гривен в эквиваленте. Сейчас Национальный банк считает возможным полностью убрать такое ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2017
Курсы в банках
на 23.08.2017
Конвертация в банках
на 23.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте