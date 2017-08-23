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НБУ ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫДАЧУ ВАЛЮТЫ
17:36 23.08.2017

Национальный банк Украины отменил последние ограничения на выдачу валюты с банковских счетов. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отныне физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

С сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. гривен в эквиваленте. Сейчас Национальный банк считает возможным полностью убрать такое ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка.
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