Национальный банк Украины отменил последние ограничения на выдачу валюты с банковских счетов. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отныне физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

С сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. гривен в эквиваленте. Сейчас Национальный банк считает возможным полностью убрать такое ограничение, учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка.