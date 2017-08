Беларусь и Россия создают трансграничную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Заповедное Поозерье».

Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии России, в настоящее время Минприроды России разработан проект распоряжения правительства РФ о подписании соглашения между правительствами России и Беларуси «О создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье». В настоящее время проект распоряжения правительства РФ, предварительно согласованный белорусской стороной, прошел согласование в Минфине России и Минэкономразвития России и 7 августа 2017 г. направлен на согласование в МИД России.

Напомним, решение о создании ООПТ было принято министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским и министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андреем Ковхуто на 3-м совместном заседании коллегии природоохранных ведомств России и Беларуси (Москва, Россия, 17 мая 2016 г.).

Договоренность о подготовке проекта межправительственного соглашения между Беларусью и Россией была достигнута в ходе заседания белорусско-российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия под руководством заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволода Степаницкого и заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Игоря Качановского (заказник «Красный Бор», Витебская область, Беларусь, 21-22 февраля 2017 г.)

В «Заповедное Поозерье» войдут два белорусских ландшафтных заказника, с российской стороны – национальный парк «Себежский». Планируемая трансграничная особо охраняемая природная территория (ООПТ) имеет важное значение для сохранения биологического разнообразия.

Создаваемая трансграничная ООПТ «Заповедное Поозерье» является основой для создания трансграничного биосферного резервата с целью его дальнейшего включения во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Кроме того, создание белорусско-российской трансграничной ООПТ будет играть важную роль в укреплении природоохранного сотрудничества в рамках Союзного государства.

Официальных статус (предусмотренный специальными межгосударственными соглашениями) трансграничных ООПТ в России имеют пять природных резерватов: российско-финский заповедник «Дружба», российско-китайский заповедник «Озеро Ханка», российско-китайско-монгольский заповедник «Даурия», российско-монгольский трансграничный резерват «Убсунурская котловина», российско-казахстанский транграничный резерват «Алтай».

Участники экспертного круглого стола «Роль трансграничных биосферных резерватов в смягчении последствий климатических изменений» приняли резолюцию. В соответствии с ней перспективным направлением развития систем ООПТ и территориальных схем охраны природы является применение Концепции биосферного резервата, который объединяет в себе две «противоположные» цели: сохранение биоразнообразия и экосистем и социально-экономическое развитие на одной территории. Эта Концепция была разработана в 1974 г. рабочей группой программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (The Man and the Biosphere Programme, МАБ). Биосферные резерваты образуют Всемирную сеть биосферных резерватов, которая обеспечивает устойчивое равновесие между целями сохранения биологического разнообразия, содействия экономическому развитию и сбережения природных и культурных ценностей.

В резолюции также отмечена необходимость поддержки инициативы оргкомитета Всероссийского конкурса экологических стартапов Russia Eco Challenge о создании постоянно действующего интерактивного механизма по обеспечению эффективного выполнения коммуникационных функций в области экологии, природопользования и защиты окружающей среды России и Беларуси «Зеленый союз».