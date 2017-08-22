|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ ВЫЯВЛЕНЫ НОВЫЕ ВСПЫШКИ АЧС
17:56 22.08.2017
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской и Саратовской областей.
Как сообщает Россельхознадзор, в результате лабораторных исследований ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» 21.08.2017 в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области (Надеждинское поселение, Красноярский тракт — 64, Омская область), выделен геном вируса АЧС.
В результате лабораторных исследований ОГУ «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» 18.08.2017 и 20.08.2017 в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в р.п. Советское и р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области, выделен геном вируса АЧС.
«В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Омской и Саратовской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.
Проводятся первоочередные мероприятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2017
Курсы в банках
на 22.08.2017
Конвертация в банках
на 22.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте