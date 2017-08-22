Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской и Саратовской областей.

Как сообщает Россельхознадзор, в результате лабораторных исследований ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» 21.08.2017 в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области (Надеждинское поселение, Красноярский тракт — 64, Омская область), выделен геном вируса АЧС.

В результате лабораторных исследований ОГУ «Балаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» 18.08.2017 и 20.08.2017 в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в р.п. Советское и р.п. Степное Советского муниципального района Саратовской области, выделен геном вируса АЧС.

«В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Омской и Саратовской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.

Проводятся первоочередные мероприятия.