С начала 2017-2018 маркетингового года Украина экспортировала более 5,01 млн тонн зерновых культур. За аналогичный период прошлого МГ было экспортировано 5,2 млн тонн зерновых. Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства и рассадничества Госпотребслужбы.

Так, с начала 2017-2018 маркетингового года Украина экспортировала более 5,01 млн тонн зерновых культур, в том числе свыше 2,35 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной почти 1,04 млн тонн и фуражной более 1,31 млн тонн), ячменя – почти 1,6 млн тонн, кукурузы – 1,03 млн тонн, пишет Укринформ.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 5,2 млн тонн зерновых, в частности более 2,65 млн тонн пшеницы (в том числе 1,33 млн тонн продовольственной и фуражной пшеницы 1,32 млн тонн), ячменя свыше 1,98 млн тонн, кукурузы – 0,444 млн тонн).

Также по состоянию на 18 августа в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 0,54 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 0,46 млн тонн, сои – более 0,077 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил 0,386 млн тонн (в том числе рапс – 0,234 млн тонн, соя – более 0,15 млн тонн).