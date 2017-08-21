СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НОВЫЕ ВСПЫШКИ АЧС В РОССИИ

17:27 21.08.2017 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Владимирской и Омской областей. Как сообщает Россельхознадзор, также обнаружен инфицированный возбудитель АЧС мясосырья на территории Краснодарского края. В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Владимирской, Омской областей и Краснодарского края под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.