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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НОВЫЕ ВСПЫШКИ АЧС В РОССИИ
17:27 21.08.2017
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Владимирской и Омской областей.
Как сообщает Россельхознадзор, также обнаружен инфицированный возбудитель АЧС мясосырья на территории Краснодарского края.
В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Владимирской, Омской областей и Краснодарского края под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.
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