В Украине на конец июня количество домохозяйств, что установили солнечные панели, превысило 1,6 тысячи. Об этом в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"На пути к энергоэффективности мы не только уменьшаем потребление и диверсифицируем источники получения ресурсов, но и развиваем альтернативную энергетику. Очень хорошо, что люди подхватывают инициативу - более 500 домохозяйств Украины в январе-июне 2017 года установили солнечные панели в своих жилых домах. По состоянию на конец июня 2017 года количество частных домохозяйств, что установили солнечные панели, увеличилось почти в четыре раза от уровня 2016-го и составила 1 тысячу 635 домохозяйств", - написал премьер, которого цитирует Укринформ.