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ПРАВООБЛАДАТЕЛИ ОБРАЗА ЖДУНА ПРЕДЪЯВИЛИ ИСК К ПРОДАВЦАМ ИГРУШЕК
13:23 17.08.2017

ООО «Си Ди Лэнд контакт», обладающее исключительными правами на образ Ждуна, в начале августа подало иск на 5 млн руб. к производителю и продавцу игрушек ООО «Компания «Играмир», следует из картотеки арбитражных дел.

По информации «Коммерсанта», «Си Ди Лэнд контакт» заключила лицензионный договор с создательницей Ждуна Маргрит ван Бреворт еще 25 апреля 2017 года и сейчас обладает исключительными правами на персонажа на территории России, Беларуси и Казахстана.

Компания также начала бороться с контрафактом: на прошлой неделе воронежская таможня арестовала партию из 84 копилок в форме Ждунов, говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). Копилки импортировались из Украины и представляли собой «фигуру из керамики в виде безногого существа серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания», описывают в ФТС. При этом импортер не представил документы, доказывающие законность использования образа, за что ему грозит штраф до 20 тыс. руб. По мнению экспертов, компенсация за нарушение авторских прав может грозить и за использование образа Ждуна в интернете, считают эксперты.
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