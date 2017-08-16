ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПОЧТИ 40% РАБОТАЮЩИХ В ЛАТВИИ НА РУКИ ПОЛУЧАЮТ МЕНЬШЕ 450 ЕВРО
13:12 16.08.2017

Во втором квартале 2017 года на основном месте работы нетто-зарплату менее 450 евро получали 39,2% работников, сообщает новостной портал LSM.lv. Это на 5,9% меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Минимальную зарплату или меньше во втором квартале 2017 года получали 18,9% или 148 тысяч работников, что на два процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Кроме того, во втором квартале 2017 года 31,8% работников на основном рабочем месте получали 450,01-700 евро (годом ранее — 30,1%); 19,7% (годом ранее — 17,3%) работников получали 700,01-1400 евро, а зарплату свыше 1400,01 получали 3,7% работников (годом ранее - 2,5%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2017
валюта курс
EUR 2.2907
USD 1.9498
RUB 3.2541
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2831 -0.0076
USD 1.9450 -0.0048
RUB 3.2612 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2810 2.2880
USD 1.9440 1.9480
RUB 3.2520 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 70.0000 70.2900
USD/RUB 59.6000 59.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте