Во втором квартале 2017 года на основном месте работы нетто-зарплату менее 450 евро получали 39,2% работников, сообщает новостной портал LSM.lv. Это на 5,9% меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Минимальную зарплату или меньше во втором квартале 2017 года получали 18,9% или 148 тысяч работников, что на два процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Кроме того, во втором квартале 2017 года 31,8% работников на основном рабочем месте получали 450,01-700 евро (годом ранее — 30,1%); 19,7% (годом ранее — 17,3%) работников получали 700,01-1400 евро, а зарплату свыше 1400,01 получали 3,7% работников (годом ранее - 2,5%).