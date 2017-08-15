В Москве компания под названием M.B.Barklay Investment bank привлекает депозиты в валюте, предлагая ставки 5% годовых.

На сайте данной организации указано, что «M.B.Barklay — это инвестиционный банк со штаб-квартирой в Москве, Российская Федерация. Миссия компании — создание развитого долгового рынка и демократии корпоративной России».

В разделе документы и лицензии можно узнать, что M.B.Barklay имеет «полную банковскую лицензию класса «Б» генерального участника синдиката Foreign Finance Bank, который предоставляет коммерческую банковскую лицензию в пользование участникам синдиката в тех случаях, когда это необходимо, согласно действующим директивам Европейского Центрального Банка».

В опубликованном на сайте проекте договора сообщается, что вклад привлекает SCANDINAVIAN HERITAGE TRUST KB. У этой организации также есть сайт на русском языке, где она именуется как Шведский Трастовый Банк с пятилетним опытом успешной работы.

На сайте Центробанка в разделе о кредитных организациях информация об M.B.Barklay отсутствует. Портал Банки.ру обратился в компанию с просьбой рассказать об условиях размещения вкладов. Официальный комментарий на запрос руководство M.B.Barklay не предоставило.

По телефону сотрудники компании готовы объяснить, на каких основаниях привлекаются средства и куда они вкладываются.

«Можете разместить депозит на сумму от пяти тысяч евро, ставка составит 5% годовых, проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются», — рассказал сотрудник компании. Он объяснил, что доходность обеспечивается инвестированием привлеченных средств в «высокодоходные проекты». «Мы инвестиционный банк, можем оптимизировать процессы и вкладывать деньги в высокодоходные проекты, например, нефтегазовый сектор», — сообщил он.

Также в ходе разговора сотрудник организации объяснил, что сам банк находится в Швеции, а в Москве действует представительство. «Счет по факту открывается в иностранном банке. Вклады застрахованы в соответствии с законодательством Европы», — указал он.

По мнению юриста, организация, не имеющая лицензии Центробанка, действует нелегально. «Такая организация не имеет права привлекать деньги от клиентов на территории РФ без лицензии Центрального банка. Это, скорее всего, какие- то нелегальные организации», — сказал финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов.