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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В РОССИИ ВВОДИТСЯ ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОНЛАЙН ФРАНКИРОВАНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С «СЕРОЙ ПОЧТОЙ»
11:00 14.08.2017
В соответствии с приказом Минкомсвязи России, все применяемые в стране франкировальные машины должны быть подключены к единому серверу Почты России. Ожидается, что это позволит дистанционно контролировать отправку письменной корреспонденции и, тем самым, более эффективно бороться с «серой почтой».
Как говорится в сообщении пресс-службы Почты России, потери от пересылки неучтенной и неоплаченной письменной корреспонденции (так называемой «серой почты») составляют несколько миллиардов рублей в год. Значительная часть этого объема приходится на поддельные франкировальные оттиски.
Как уже сообщал Банкир.Ру, недавно был выявлен вброс «серой почты» в результате чего 65 тысяч писем московских банков и коллекторских агентств не дойдут до адресатов.
С 1 сентября 2017 года Почта России полностью переходит на онлайн систему франкирования. «Это позволит исключить нанесение поддельных государственных знаков почтовой оплаты, а также организовать надлежащий контроль и учет со стороны предприятия за отфранкированной письменной корреспонденцией», - отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов.
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