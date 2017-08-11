В июне 2017 года капитал российских банков сократился на 0,4% при годовом приросте этого показателя на 7,4%. Соответствующие данные содержатся в выпущенном регулятором августовском «Обзоре банковского сектора».

Активы банковского сектора при этом выросли на 1,8% по отношению к маю этого года и на 1,6% — в годовом выражении.

Совокупный капитал российских банков по состоянию на 1 июля 2017 года составил 9,613 трлн рублей, достаточность капитала составила 12,9%. При этом первые пять банков обладают 55,3% всего банковского капитала (против 54,1% в январе 2016 года), банки с 6-го по 20-й — 23,2% капитала (против 21,6% в январе 2016 года).