Коллегия Евразийской экономической комиссии направит для одобрения правительствам стран Евразийского экономического союза проект соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС, сообщает ЕЭК.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение направить на внутригосударственное согласование проект соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ, подготовленный рабочей группой комиссии, направлен в правительства стран союза. В дальнейшем, после одобрения Советом ЕЭК, соглашение будет предложено для принятия и подписания главами правительств государств-членов. Предполагается, что оно будет подписано до конца 2017 года», — говорится в сообщении ЕЭК.

Проектом предусматривается создание механизма маркировки товаров на таможенной территории ЕАЭС, их отслеживания и ведения единого реестра промаркированных товаров.

«В соответствии с предложенным проектом соглашения товары должны быть промаркированы унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации, информация о которых будет вноситься в единый реестр. Формировать и вести реестр должна ЕЭК», — говорится в сообщении.

Кроме того, коллегия ЕЭК поддержала проект, в котором регулируются принципы ведения налоговой политики по акцизам на алкогольную и табачную продукцию. Так, предлагается наделить совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов с учетом курса евро.