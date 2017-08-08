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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ADIDAS ЗАКРЫВАЕТ 160 МАГАЗИНОВ В РОССИИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ И НЕФТИ
10:29 09.08.2017
Компания Adidas до конца 2017 г. закроет 160 брендовых торговых точек. Об этом заявил исполнительный директор компании Харм Ольмайер, сообщает Эхо Москвы.
В Adidas ожидают, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть.
Немецкий бренд закрывает магазины в России уже третий год подряд. При этом Россия остается единственным для Adidas регионом, где ее выручка последовательно снижается.
Компания называет себя "жертвой собственного успеха" - будучи лидером на рынке спортивных товаров, она оказалась чувствительной к снижению спроса и ухудшению экономической ситуации.
В тоже время на долю России приходится лишь 3% от общих продаж Adidas, поэтому неблагоприятная ситуация в одном регионе не сильно сказывается на мировых показателях компании.
К началу лета 2017 г. в России работало 840 розничных точек компании Adidas.
В 2015 г. компания закрыла около 200 магазинов в России, открыв 100 новых торговых точек. Еще 80 магазинов было закрыто в 2016 г.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2017 г. Adidas по объемам продаж обошел своего главного конкурента Nike в Северной Америке и Китае.
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