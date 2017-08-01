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ИНФЛЯЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛА 3,8%
13:14 02.08.2017

Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2017 года составила 3,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Цены на продовольственные товары за семь месяцев этого года увеличились на 4,6%, непродовольственные - на 3,5%, платные услуги - на 3,3%.

С начала года повышение цен отмечено на картофель на 47,4%, баранину - на 11,5%, говядину - на 10%, овощи - на 9,1%, фрукты, консервированное молоко - по 7%, конину - на 6,2%, масло сливочное - на 5,8%, сыр - на 5,3%, кондитерские изделия - на 4,9%.

Снижение цен зафиксировано на огурцы на 69,3%, помидоры - на 45%, яйца - на 29,2%, крупу гречневую - на 16,4%, масло подсолнечное - на 9,7%, перец сладкий - на 6,3%.

Прирост цен на автомобили, стеклянные и керамические изделия составил по 5,3%, текстильные изделия - 3,8%, газеты, книги и канцелярские товары - 3,6%, бытовые приборы - 3,2%, товары личного пользования - 3,1%, фармацевтическую продукцию, строительные материалы - по 3%.

Сжиженный газ в баллонах подорожал на 7,7%, дизельное топливо - на 7,4%, бензин - на 5,1%.

Уровень цен на услуги санаториев вырос на 9,4%, правовые услуги - на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения, путевки на экскурсии и отдых - по 4,9%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 2,8%, общественного питания - на 2,6%.

Проезд внутригородским автобусом подорожал на 4,2%, междугородним автобусом - на 4,4%, воздушным пассажирским транспортом - на 16,9%, а железнодорожным - подешевел на 0,3%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 9,6%, отопление центральное - на 7,3%, холодную воду - на 5,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,8%, горячую воду, электроэнергию - по 3,8%, содержание жилья - на 3,5%.
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