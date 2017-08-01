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АНАЛИТИКИ: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ СЛАБЕТЬ ДО 60,5-61 ЗА ДОЛЛАР
12:03 02.08.2017

Однако дорогая нефть все же будет защищать рубль от чрезмерных резких движений, пишет портал Bankir.ru..

Официальные курсы ЦБ на 2 августа, составляют 59,85 руб. за американский доллар и 70,73 руб. за евро, что ниже предыдущего показателя на 21,79 коп. и выше на 21,70 коп. соответственно.

Российский рубль во вторник торговался в парах с иностранными валютами разнонаправлено. Доллар США стоил 60,01 руб. (+0,40%). Евро торговался по 70,87 руб. (-0,09%).

«На наш взгляд, сегодня пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 59,53-60,34 руб., а пара EUR/RUB не выйдет из коридора 69,91-71,45 руб.», - прогнозировал аналитик «Альпари» Веселин Петков. Он отмечает, что цена на нефть марки Brent торгуется сегодня с небольшим снижением по сравнению с предыдущей торговой сессией.

Как напоминает аналитик, вчера цены на нефть продолжили свой рост, который начался 24 июля. Улучшение глобальной экономики увеличивает спрос на черное золото. Завтра в США будут опубликованы коммерческие запасы нефти в 17:30. В преддверие публикации статистики цены на нефть делают краткосрочную паузу. Мы предполагаем, что сегодня нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $51,92-53,24 за баррель», - считают в «Альпари»

«На глобальном рынке наблюдается ослабление сырьевых валют и укрепление доллара против конкурентов», - отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его мнению, для рынка акций этот факт вполне позитивен, но для рубля, который всё же обладает потенциалом политических рисков, любые движения доллара становятся более акцентированными.

Поэтому российский рубль может продолжить слабеть до 60,5-61 за доллар в ближайшее время. «Однако дорогая нефть все же будет защищать рубль от чрезмерных резких движений. Да и ставка ЦБ РФ все ещё остаётся высокой. В начале месяца спрос на отечественную валюту снижается, тем более, что август является высоким сезоном для зарубежных туристических поездок», - поясняет аналитик.

«Мы ожидаем, что в августе рубль будут поддерживать относительно высокие цены на нефть, которые, вероятно, будут выше 50 долл./баррель. Однако возможностей для существенного укрепления у рубля будет мало из-за возросшей напряженности в отношениях между РФ и США и сезонного роста спроса на иностранную валюту», - указывает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк, предполагая, что в течение августа курс доллара будет находиться в коридоре 59-61 рубль.
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