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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЕМ В РОССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ОГРАНИЧАТ
10:42 02.08.2017

Министерство финансов России подготовило законопроект об интернет-продаже алкогольной продукции. Как сообщает ведомство, в расширенный перечень спиртосодержащей продукции для покупки в интернете входят вино, пиво, пивные напитки, сидр, медовуха, пуаре и другие.

Если будет подписан, то он вступит в силу с началом 2018 года. При этом, до начала 2019 года в интернете можно будет купить перечисленные напитки только если у них есть защищенные географические указания и названия места происхождения. По законопроекту лицензию на интернет-продажу алкоголя может получить любой предприниматель, если он занимается оптовыми продажами. С начала 2019 года лицензию будут выдавать и без наличия оптовых продаж. Лицензии выдаст Росалкогольрегулирование. Продавать алкоголь можно будет только на домене .egais.ru.

Как отмечает Агентство бизнес-новостей, в законопроекте не указано, как будет регулироваться продажа алкоголя несовершеннолетним и в ночное время суток. За прошлый год поступление финансов в бюджет от продажи алкоголя выросли на 20,8%. Общая сумма составила около 327,6 млрд рублей. В стране работает около 222 тыс. магазинов по продаже спиртосодержащей продукции.
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