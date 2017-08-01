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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ БАЛТИИ МОГУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ВОПРОСЕ О НАЛОГЕ НА САХАР
14:27 01.08.2017

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Витянис Андрюкайтис приветствует усилия по сокращению потребления сахара в Литве. В связи с рассматриваемыми в Литве налоговыми мерами комиссар призывает согласовать эту инициативу с Польшей и странами Балтии.

"Есть страны, которые сотрудничают и ввели такой же налог эффективно, есть страны, которые его ввели, а потом отозвали, есть страны, которые ввели налог только на определенные продуты, но на самом деле тенденция введения такого налога все больше получает одобрение, поскольку показатели ожирения, особенно среди детей, высоки", - сказал агентству BNS Андрюкайтис.

В Литве мнения экономистов и политиков о пользе введения дополнительного налога на сахар разошлись, а министр здравоохранения Аурелиюс Вярига подчеркивает, что пока есть только идея, но нет никаких решений: анализируется опыт других стран, ведутся обсуждения с производственными предприятиями, чтобы они добровольно обязался снизить количество сахара и соли в определенных продуктах.

Еврокомиссар отметил, что дополнительное обложение налогом сахара следует приветствовать, однако в условиях общего рынка трудно точно рассчитать последствия.

"Комиссия позитивно смотрит на усилия по регулированию факторов риска и употребления сахара путем введения налоговых рычагов, однако следует выяснить, не создаст ли это какие-либо последствия в регионе. Поскольку мы приобретаем продукции в соседних странах, я бы приветствовал совместные усилия Латвии, Литвы, Польши и Эстонии по налогообложению сахара", - подчеркнул Андрюкайтис.

Об этом сообщает портал DELFI со ссылкой на агентство LETA.
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