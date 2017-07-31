Порты стран Балтии за первые шесть месяцев 2017 года перевалили 74,818 млн тонн грузов, что на 1,544 млн тонн (2,1%) больше, чем за тот же период 2016 года, сообщает Центральное статистическое управление Латвии.

45,4% общего объема грузов в январе-июне этого года было перевалено в портах Латвии, 33,4% - Литвы, 21,2% - Эстонии.

По сравнению с первой половиной 2016 года перевалка грузов в портах Латвии и Литвы увеличилась, в портах Эстонии - уменьшилась.

Грузооборот латвийских портов в первом полугодии вырос на 7% или на 2,232 млн тонн, до 33,989 млн тонн, литовских - на 2,2% или на 547,9 тыс. тонн, до 24,955 млн тонн, эстонских - уменьшился на 7,2% или на 1,237 млн тонн, до 15,874 млн тонн.

Больше всего грузов среди портов Балтии в январе-июне перевалил литовский Клайпедский порт - 20,597 млн тонн, на 2,9% больше, чем год назад. На втором месте Рижский порт с грузооборотом в 17,512 млн тонн (на 4,1% меньше), на третьем - Вентспилс с 12,373 млн тонн (на 23,4% больше).

В 2016 году грузооборот портов стран Балтии составил 145,943 млн тонн, что на 2,8% или 4,196 млн тонн меньше, чем в 2015 году.