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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЛАТВИИ И ЛИТВЕ В ПОРТАХ - РОСТ ГРУЗООБОРОТА, В ЭСТОНИИ - СНИЖЕНИЕ
12:58 01.08.2017
Порты стран Балтии за первые шесть месяцев 2017 года перевалили 74,818 млн тонн грузов, что на 1,544 млн тонн (2,1%) больше, чем за тот же период 2016 года, сообщает Центральное статистическое управление Латвии.
45,4% общего объема грузов в январе-июне этого года было перевалено в портах Латвии, 33,4% - Литвы, 21,2% - Эстонии.
По сравнению с первой половиной 2016 года перевалка грузов в портах Латвии и Литвы увеличилась, в портах Эстонии - уменьшилась.
Грузооборот латвийских портов в первом полугодии вырос на 7% или на 2,232 млн тонн, до 33,989 млн тонн, литовских - на 2,2% или на 547,9 тыс. тонн, до 24,955 млн тонн, эстонских - уменьшился на 7,2% или на 1,237 млн тонн, до 15,874 млн тонн.
Больше всего грузов среди портов Балтии в январе-июне перевалил литовский Клайпедский порт - 20,597 млн тонн, на 2,9% больше, чем год назад. На втором месте Рижский порт с грузооборотом в 17,512 млн тонн (на 4,1% меньше), на третьем - Вентспилс с 12,373 млн тонн (на 23,4% больше).
В 2016 году грузооборот портов стран Балтии составил 145,943 млн тонн, что на 2,8% или 4,196 млн тонн меньше, чем в 2015 году.
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