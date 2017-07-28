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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НЕ ПРОПУСТИЛ В КЫРГЫЗСТАН СЛИВОЧНОЕ МАСЛО ПРОИЗВОДСТВА ЛЮБАНСКОГО ФИЛИАЛА СЛУЦКОГО СЫРОДЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
12:05 31.07.2017

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на автодороге М1 «Москва — Минск» приостановило движение автомашины «Скания» с грузом «масло сладкосливочное несоленое массовой долей жира 82,5%».

Как сообщает сайт ведомства, груз в количестве 1000 мест общим весом 20000 кг производства предприятия Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» направлялся в Бишкек (Кыргызстан).

В отношении предприятия Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» с мая 2017 года действуют временные ограничения на поставку продукции в Россию.

При проведении документарного контроля было установлено, что на ветеринарном сертификате стоит поддельный штамп Россельхознадзора. По результатам направленного запроса в Государственную ветеринарную службу Беларуси было установлено, что ветеринарный сертификат формы №4 ВY №05-07-3/4-193117 от 26.07.2017 г выдан специалистами ГУ «Минская районная ветеринарная станция» 21.07.2017г. ООО «Боримилк» на сыр в количестве 20 тонн, производителем которого является Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», со склада ООО «Ирмол» в Кыргызстан, Бишкек, Кулатова, ОАО МКЛ «Групп». Это свидетельствует о том, что данный сертификат поддельный.

В настоящее по данному факту продолжается проверка.

Указанный случай подтверждает наличие незаконных схем поставок (под видом ложного транзита) продукции белорусских производителе в отношении которых действуют временные ограничения на поставку продукции в Россию.

В этой связи Россельхознадзор рассматривает возможность ужесточения контроля в отношении перевозок между странами участниками Евразийского союза по территории России.
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