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В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВВП УКРАИНЫ ВЫРОС НА 2,5%
12:35 27.07.2017

Валовый внутренний продукт Украины в январе-июне 2017 года вырос на 2,5%. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли на официальном сайте.

Эксперты МЭРТа прогнозируют, что продолжение процессов реформирования экономики и улучшение деловых ожиданий, рост потребительской активности при увеличении уровня заработных плат, рост цен на отдельных мировых товарных рынках (металла, железной руды, минеральных удобрений, кукурузы) в комплексе обусловят положительную динамику в некоторых отраслях реального сектора по итогам января-сентября 2017 года. Однако рост будет частично нивелирован более сдержанной динамикой сферы услуг.

По итогам января-сентября Минэкономразвития ожидает замедления роста ВВП, в том числе учитывая эффект значительной базы сравнения прошлого года, пишет LIGA.net.

Ранее Национальный банк Украины решил ухудшить прогноз по ВВП Украины на этот год с 1,9% до 1,6%.

Кабинет министров ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.

МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.
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