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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАБР ПРЕДЛОЖИЛ ЦЕНТРОБАНКАМ ВХОДЯЩИХ В ЕАЭС СТРАН СОЗДАТЬ «РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
12:02 26.07.2017
Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил центробанкам входящих в ЕАЭС стран создать региональную расчетную денежную единицу по примеру ЭКЮ, действовавшей в Европе в 1979-1998 годах до введения евро. О выдвижении этой инициативы «Известиям» рассказал директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров.
Пока главным апологетом идеи является Казахстан, где предлагают пойти еще дальше и задействовать при создании расчетной валюты блокчейн.
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Известиям» сообщили, что вопрос еще не обсуждался со странами ЕАЭС, однако отметили, что введение единой денежной единицы могло бы помочь более эффективному управлению валютными рисками и снижению трансакционных издержек при взаимных расчетах.
В мире накоплен обширный опыт использования расчетных денежных единиц как в различных региональных интеграционных объединениях, так и в более глобальном масштабе. Наиболее известны СДР (специальные права заимствования Международного валютного фонда), европейская ЭКЮ, а также переводный рубль (коллективная расчетная валюта Совета экономической взаимопомощи). Важно, что расчетную денежную единицу нельзя назвать полноценной валютой - она используется только для расчетов между странами. Сейчас расчеты государств ЕАЭС с Россией ведутся в рублях, но между другими странами они по-прежнему проводятся в долларах. Введение расчетной единицы могло бы это исправить, надеются в ЕАБР.
«Есть ряд инструментов, которые мы предлагаем для обсуждения монетарным регуляторам, в основном на долгосрочную перспективу. Например, расчетную региональную денежную единицу - речь идет не о единой валюте, а об инструменте, который облегчает взаиморасчеты», - пояснил газете Евгений Винокуров.
По его словам, технически это выглядит как расчет единой денежной единицы по имеющейся в регионе корзине валют с определенными весами. Эксперт напомнил, что недавно идею создания региональной расчетной единицы на основе технологий криптовалют выдвинул Казахстан.
При этом Евгений Винокуров отметил, что пока вопросов, касающихся ее функционирования с точки зрения финансового рынка, очень много - это и эмиссия, и контроль денежного оборота.
«Мы начинаем об этом думать, пока здесь очень много развилок», - добавил он. Это могла бы быть «расчетная единица Шелкового пути», предположил эксперт, отметив, что региональная денежная единица нужна прежде всего для обслуживания торговых потоков.
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