ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ ЛИКВИДИРОВАН АВИАКОНЦЕРН "АНТОНОВ"
10:17 26.07.2017

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о ликвидации госконцерна "Антонов", сообщает LIGA.net со ссылкой на правительственный портал.

Ликвидация концерна связана с переходом всех его предприятий в состав ГК Укроборонпром.

Постановление №546 от 19 июля 2017 г. предписывает ликвидировать ГК "Антонов" и создать ликвидационную комиссию из восьми человек во главе с замминистра экономического развития Юрием Бровченко.

В двухмесячный срок комиссия обязана подать требования к кредиторам, в трехмесячный срок - подать кабмину ликвидационный баланс концерна.

Впервые постановление о ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с выходом трех предприятий, которые составляли концерн, из его состава было принято в январе 2016 г.

В марте и июне 2015 г. кабмин передал госпредприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и госпредприятие Завод 410 ГА из состава концерна "Антонов" в государственный концерн Укроборонпром.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2017
валюта курс
EUR 2.2665
USD 1.9458
RUB 3.2526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2665 +0.0034
USD 1.9458 +0.0018
RUB 3.2526 -0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2640 2.2700
USD 1.9450 1.9500
RUB 3.2410 3.2550
подробнее

Конвертация в банках
на 26.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1680
EUR/RUB 69.5500 70.2000
USD/RUB 59.8000 60.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте