Кабинет министров Украины опубликовал постановление о ликвидации госконцерна "Антонов", сообщает LIGA.net со ссылкой на правительственный портал.

Ликвидация концерна связана с переходом всех его предприятий в состав ГК Укроборонпром.

Постановление №546 от 19 июля 2017 г. предписывает ликвидировать ГК "Антонов" и создать ликвидационную комиссию из восьми человек во главе с замминистра экономического развития Юрием Бровченко.

В двухмесячный срок комиссия обязана подать требования к кредиторам, в трехмесячный срок - подать кабмину ликвидационный баланс концерна.

Впервые постановление о ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с выходом трех предприятий, которые составляли концерн, из его состава было принято в январе 2016 г.

В марте и июне 2015 г. кабмин передал госпредприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и госпредприятие Завод 410 ГА из состава концерна "Антонов" в государственный концерн Укроборонпром.