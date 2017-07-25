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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ЛИКВИДИРОВАН АВИАКОНЦЕРН "АНТОНОВ"
10:17 26.07.2017
Кабинет министров Украины опубликовал постановление о ликвидации госконцерна "Антонов", сообщает LIGA.net со ссылкой на правительственный портал.
Ликвидация концерна связана с переходом всех его предприятий в состав ГК Укроборонпром.
Постановление №546 от 19 июля 2017 г. предписывает ликвидировать ГК "Антонов" и создать ликвидационную комиссию из восьми человек во главе с замминистра экономического развития Юрием Бровченко.
В двухмесячный срок комиссия обязана подать требования к кредиторам, в трехмесячный срок - подать кабмину ликвидационный баланс концерна.
Впервые постановление о ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с выходом трех предприятий, которые составляли концерн, из его состава было принято в январе 2016 г.
В марте и июне 2015 г. кабмин передал госпредприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и госпредприятие Завод 410 ГА из состава концерна "Антонов" в государственный концерн Укроборонпром.
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