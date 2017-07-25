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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ЭКСПОРТ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОС НА 28%
16:45 25.07.2017
В январе-июне 2017 года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил $8,77 млрд, что на $2 млрд (на 28%) больше чем за I полугодие 2016 года.
"Определяющими позициями в товарной структуре отечественного агропродовольственного экспорта остаются зерновые культуры, семена масличных, масло (в основном, подсолнечное) и продукты перерабатывающей промышленности. Их совокупная доля составляет 90% в аграрном экспорте", - говорится в сообщении Национального научного центра «Институт аграрной экономики», которое цитирует Укринформ.
Основным импортером отечественной агропродукции стали азиатские страны, которые за январь-июнь 2017 года закупили украинского продовольствия на $3,5 млрд, доля Азии составила 39,8% от общего экспорта аграрной продукции,
При этом 31,8% экспорта агропродовольственной продукции из Украины приходится на страны Европейского Союза. За 1 полугодие 2017 года они закупили украинского продовольствия на $2,8 млрд. Объемы аграрного экспорта в страны Африки составили $1,6 млрд (доля в общем экспорте 18,2%).
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