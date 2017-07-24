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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ОБНАРУЖЕН ОПАСНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС BANKBOT
11:52 25.07.2017
Антивирус Dr.Web предупредил о распространении банковской вирусной программы BankBot, которой заразились смартфоны на Android в десятках стран, в том числе в Украине.
Как пишут разработчики Доктор Веб в своем блоге, троянец Android.BankBot.211.origin заставляет пользователей предоставить ему доступ к специальным возможностям (Accessibility Service). С их помощью вредоносная программа управляет мобильными устройствами и крадет конфиденциальную информацию клиентов финансовых организаций, пишет LIGA.net.
Android.BankBot.211.origin распространяется под видом безобидных приложений, например, проигрывателя Adobe Flash Player, пишут разработчики.
Сначала вирус атаковал только жителей Турции, но теперь угрожает пользователям десятков стран.
Вирус может демонстрировать фальшивые окна для входа в системы интернет-банкинга, платежные системы и магазин Google Play.
Также вирус может похищать логины, пароли и другую аутентификационную информацию.
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