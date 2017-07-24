СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ВИРУС АЧС ОБНАРУЖЕН СРАЗУ В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ РОССИИ

09:46 25.07.2017 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Псковской, Волгоградской и Ивановской областей. Как сообщает Россельхознадзор, в настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Псковской, Волгоградской и Ивановской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Проводятся первоочередные мероприятия.