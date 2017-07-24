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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВИРУС АЧС ОБНАРУЖЕН СРАЗУ В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ РОССИИ
09:46 25.07.2017
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Псковской, Волгоградской и Ивановской областей.
Как сообщает Россельхознадзор, в настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Псковской, Волгоградской и Ивановской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.
Проводятся первоочередные мероприятия.
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