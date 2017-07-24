Комиссия по проведению государственной экспертизы инвестиционных проектов топливно-энергетического комплекса признала целесообразным строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом стало известно во время заседания комиссии по проведению государственной экспертизы инвестиционных проектов топливно-энергетического комплекса, пишет Укринформ.

«Коллегиальный орган предоставил положительное заключение по результатам проведения государственной экспертизы инвестиционного проекта «Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР АЭС Украины», который ГП «НАЭК «Энергоатом» планирует реализовать за счет собственных и кредитных средств», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Украины на странице в Facebook.

Решение принято в соответствии с процедурой, определенной методикой проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов.