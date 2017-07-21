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БОЛЕЕ 70% ПРЕДЛОЖЕНИЙ БИЗНЕСА ВКЛЮЧЕНО В ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС
10:31 24.07.2017

Более 70% поступивших от бизнеса предложений нашли отражение в новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который должен вступить в силу 1 января 2018 года. Таковы оценки предпринимательских объединений, участвовавших в разработке документа. Об этом рассказал член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов 20 июля на круглом столе «Кыргызстан в Евразийском экономическом союзе: результаты, вопросы, перспективы» в Бишкеке.

Кроме того, он отметил, что правительства стран ЕАЭС договорились синхронизировать проведение необходимых внутригосударственных процедур, предшествующих ратификации договора о ТК ЕАЭС.

«Таможенный кодекс – это первый масштабный документ в практике Союза, в разработке которого участвовал бизнес, – сказал министр ЕЭК. – Мы отказались от старой практики, когда госорганы сами разрабатывали документ, а только потом показывали его непосредственным исполнителям – участникам внешнеэкономической деятельности. Представители бизнес-сообществ всех пяти стран Союза были непосредственными разработчиками ТК ЕАЭС, начиная от концепции и заканчивая конкретными формулировками в тексте».

Мукай Кадыркулов заверил, что такой формат работы уже сейчас распространен и на другие нормативно-правовые акты, разрабатываемые на площадке таможенного блока ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, со вступлением в силу нового Таможенного кодекса будут устранены все занесенные в «Белую книгу» ЕАЭС препятствия на внутреннем рынке, отнесенные к сфере таможенного регулирования. На момент создания Союза в предварительном списке изъятий, барьеров и ограничений для взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на национальные рынки стран ЕАЭС фигурировало порядка 600 неурегулированных вопросов. Из них 23 относилось к таможенной сфере. Сейчас осталось всего два. И оба они устраняются со вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. Но, как подчеркнул министр ЕЭК, несмотря на то, что, по официальной статистике, к началу следующего года будут устранены все барьеры, изъятия и ограничения в сфере таможенного регулирования, еще есть над чем работать.

Мукай Кадыркулов назвал евразийскую интеграцию приоритетной для Кыргызстана. Вступление страны в ЕАЭС значительно улучшило положение трудовых мигрантов. По статистике, в странах-партнерах по Союзу работает порядка четверти от всего трудоспособного населения Кыргызстана.
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