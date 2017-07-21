СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

УКРАИНА ЖДЕТ ОТ БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ФОРМАТОВ, ОРИЕНТИРОВ И "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", НАПРАВЛЕННЫХ НА СОТРУДНИЧЕСТВО

14:38 21.07.2017 Украина ждет разработки новых форматов, ориентиров и "дорожной карты", направленных на развитие сотрудничества между Украиной и Беларусью. "Петр Порошенко проводит встречу с Александром Лукашенко, который находится в Украине с официальным визитом. В начале встречи "один на один" глава Украинского государства отметил, что по результатам сегодняшних переговоров ожидается разработка новых форматов, ориентиров и "дорожной карты", направленных на развитие сотрудничества между Украиной и Беларусью", - говорится в сообщении пресс-службы главы Украины, которое цитирует Укринформ.