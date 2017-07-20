ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МВФ ОТЛОЖИЛ ТРЕБОВАНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ В УКРАИНЕ
12:00 21.07.2017

Международный валютный фонд не выносит как обязательное требование относительно принятия земельной реформы в Украине для выделения следующего транша в рамках программы расширенного кредитования EFF. Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне официальный представитель МВФ Уильям Мюррей, сообщает Укринформ.

"Земельная реформа – это важная часть программы, ее нужно продумать, по важнейшим деталям, и для этого требуется время – позднее в нынешнем году. Но важно, чтобы власть продолжала эту работу", - отметил представитель Фонда.

В то же время он подчеркнул, что четвертый обзор программы Советом директоров МВФ, по итогам которого будет приниматься решение относительно следующего транша, сможет быть завершен после имплементации выполнения других необходимых реформ.

"Наше внимание в этом обзоре сосредотачивается на пенсионной реформе, приватизации, а также обеспечениb эффективных результатов борьбы с коррупцией", - отметил представитель Фонда.

Мюррей подчеркнул, что программа EFF продолжается, кроме того в ее контексте продолжает согласовываться энергетическая и налоговая политика страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2017
валюта курс
EUR 2.2393
USD 1.9465
RUB 3.2928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2393 -0.0075
USD 1.9465 -0.0028
RUB 3.2928 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2500 2.2560
USD 1.9370 1.9400
RUB 3.2800 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 21.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 68.4500 68.8000
USD/RUB 58.8000 59.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте