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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МВФ ОТЛОЖИЛ ТРЕБОВАНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ В УКРАИНЕ
12:00 21.07.2017
Международный валютный фонд не выносит как обязательное требование относительно принятия земельной реформы в Украине для выделения следующего транша в рамках программы расширенного кредитования EFF. Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне официальный представитель МВФ Уильям Мюррей, сообщает Укринформ.
"Земельная реформа – это важная часть программы, ее нужно продумать, по важнейшим деталям, и для этого требуется время – позднее в нынешнем году. Но важно, чтобы власть продолжала эту работу", - отметил представитель Фонда.
В то же время он подчеркнул, что четвертый обзор программы Советом директоров МВФ, по итогам которого будет приниматься решение относительно следующего транша, сможет быть завершен после имплементации выполнения других необходимых реформ.
"Наше внимание в этом обзоре сосредотачивается на пенсионной реформе, приватизации, а также обеспечениb эффективных результатов борьбы с коррупцией", - отметил представитель Фонда.
Мюррей подчеркнул, что программа EFF продолжается, кроме того в ее контексте продолжает согласовываться энергетическая и налоговая политика страны.
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