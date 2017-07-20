Международный валютный фонд не выносит как обязательное требование относительно принятия земельной реформы в Украине для выделения следующего транша в рамках программы расширенного кредитования EFF. Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне официальный представитель МВФ Уильям Мюррей, сообщает Укринформ.

"Земельная реформа – это важная часть программы, ее нужно продумать, по важнейшим деталям, и для этого требуется время – позднее в нынешнем году. Но важно, чтобы власть продолжала эту работу", - отметил представитель Фонда.

В то же время он подчеркнул, что четвертый обзор программы Советом директоров МВФ, по итогам которого будет приниматься решение относительно следующего транша, сможет быть завершен после имплементации выполнения других необходимых реформ.

"Наше внимание в этом обзоре сосредотачивается на пенсионной реформе, приватизации, а также обеспечениb эффективных результатов борьбы с коррупцией", - отметил представитель Фонда.

Мюррей подчеркнул, что программа EFF продолжается, кроме того в ее контексте продолжает согласовываться энергетическая и налоговая политика страны.