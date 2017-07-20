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УКРАИНСКИЕ АЭС ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ЗАЩИТЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАГАТЭ
17:15 20.07.2017

Опыт Holtec International поможет Украине улучшить сейсмическую безопасность энергоблоков АЭС на базе лучших современных мировых технологий и стандартов МАГАТЭ. Об этом говорится в итоговых материалах технического совещания «Энергоатом» и Holtec International (США) по расширению сотрудничества между компаниями во внедрении современных решений вопросов безопасности и эффективности при эксплуатации и строительстве энергоблоков АЭС, предоставленных Укринформу Центром внешних информационных коммуникаций НАЭК.

"Важнейшими результатами совещания стали договоренности по привлечению опыта Holtec International в улучшении сейсмической безопасности энергоблоков украинских АЭС на базе современных стандартов МАГАТЭ и совместные планы по внедрению новых подходов по обеспечению удовлетворительного состояния украинских корпусов реакторов", - говорится в сообщении.

Президент НАЭК Юрий Недашковский отметил, что для Энергоатома сотрудничество с Holtec International является стратегическим направлением. «Сейчас в сотрудничестве с Holtec International Энергоатом приступил к практическим работам по созданию в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Многолетний опыт партнерства за этим сложным проектом позволяет нашим компаниям уверенно смотреть в перспективы сотрудничества и по другим направлениям, которые обеспечат развитие ядерно-энергетического комплекса Украины», - добавил Недашковский.

Совещание состоялось в центральном офисе Энергоатома и Киевском представительстве Holtec International под председательством президента Компании Юрия Недашковского и при участии вице-президента по технологиям реакторов - директора ядерных технологий SMR, LLC Holtec International Томаса Марсилля.

Контракт на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР отечественных атомных электростанций (ЦХОЯТ) между Энергоатомом " и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

Контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработанного ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены, как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.
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