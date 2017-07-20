По состоянию на 19 июля 2017 года Україна экспортировала 1,253 млн т зерновых нового урожая. Об этом Укринформу сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

С начала нового маркетингового года (июль 2017 – июнь 2018) украинские аграрии экспортировали 194 тыс. т пшеницы, 370 тыс. т ячменя и 689 тыс. т кукурузы.

Также согласно данным Минагрополитики по состоянию на 19 июля Украина уже экспортировала 2,9 тыс. т пшеничной муки.

Напомним, Министерство сельского хозяйства США (The United States Department of Agriculture, USDA) в последнем отчете прогнозирует, что в 2017/2018 МГ Украина экспортирует 38,31 млн т зерновых.

Как сообщалось ранее, в 2016-2017 МГ Украина по предварительным оценкам, экспортировала 43,8 млн т зерновых, что является рекордным показателем за всю историю независимости государства.