|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ЭКСПОРТИРОВАЛА ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ЗЕРНОВЫХ НОВОГО УРОЖАЯ
15:31 20.07.2017
По состоянию на 19 июля 2017 года Україна экспортировала 1,253 млн т зерновых нового урожая. Об этом Укринформу сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
С начала нового маркетингового года (июль 2017 – июнь 2018) украинские аграрии экспортировали 194 тыс. т пшеницы, 370 тыс. т ячменя и 689 тыс. т кукурузы.
Также согласно данным Минагрополитики по состоянию на 19 июля Украина уже экспортировала 2,9 тыс. т пшеничной муки.
Напомним, Министерство сельского хозяйства США (The United States Department of Agriculture, USDA) в последнем отчете прогнозирует, что в 2017/2018 МГ Украина экспортирует 38,31 млн т зерновых.
Как сообщалось ранее, в 2016-2017 МГ Украина по предварительным оценкам, экспортировала 43,8 млн т зерновых, что является рекордным показателем за всю историю независимости государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2017
Курсы в банках
на 20.07.2017
Конвертация в банках
на 20.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте