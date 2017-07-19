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МФК ИНВЕСТИРУЕТ $15 МИЛЛИОНОВ В МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС УКРАИНЫ
13:20 20.07.2017

Международная финансовая корпорация (МФК) приняла решение инвестировать 15 млн долларов в фонд прямых инвестиций для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Об этом на своей странице в facebook написал министр финансов Александр Данилюк.

«Наши партнеры из Международной финансовой корпорации приняли решение инвестировать 15 млн долларов в фонд прямых инвестиций для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине», - написал Данилюк, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что именно малый и средний бизнес является одной из основ сильной и современной экономики, которую мы строим уже сейчас.

«Поэтому его поддержка и развитие является чрезвычайно важным для будущего нашей страны и является приоритетом в работе Правительства», - добавил министр.
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