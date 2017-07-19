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НБУ УПРОСТИЛ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
16:59 19.07.2017

Национальный банк Украины упростил условия покупки валюты для ряда операций, сообщает Укринформ.

"Учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютной регуляции, ослабляя ограничения, которые потеряли свою действенность", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Во-первых, упрощен порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, которые были получены иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком.

Во-вторых, для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и последующего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, которые являются основанием для проведения этих операций.

В-третьих, унормированы случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в иностранной валюте за резидента-должника перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.

В Нацбанке считают, что такие шаги не повлекут нестабильность на валютном рынке, и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту, импорту капиталу, и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ. Соответствующие изменения закреплены постановлением №65 от 18 июля 2017 года "О внесении изменений в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой", и вступают в силу с 20 июля.
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