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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ОЩУЩАЕТ ДЕФИЦИТ БЕЛОРУССКИХ РАЗРЕШЕНИЙ НА АВТОПЕРЕВОЗКУ
13:20 19.07.2017
Украина заинтересована в снятии искусственных ограничений на международные грузовые перевозки между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает Мининфраструктуры со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка по результатам 25-го заседания межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
"Украинские перевозчики, принимая во внимание высокий спрос на грузовые перевозки в Республику Беларусь, ощущают дефицит разрешений с белорусской стороны. В связи с этим, украинская сторона заинтересована в либерализации автомобильных перевозок, снятии искусственных ограничений на выполнение международных грузовых перевозок между Украиной и Республикой Беларусь", - отметил заместитель министра, которого цитирует Укринформ.
Лавренюк подчеркнул, что именно сфера автомобильных грузовых перевозок обеспечивает значительную часть товарооборота между Украиной и Республикой Беларусь.
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