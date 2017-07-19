Украина заинтересована в снятии искусственных ограничений на международные грузовые перевозки между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает Мининфраструктуры со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка по результатам 25-го заседания межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"Украинские перевозчики, принимая во внимание высокий спрос на грузовые перевозки в Республику Беларусь, ощущают дефицит разрешений с белорусской стороны. В связи с этим, украинская сторона заинтересована в либерализации автомобильных перевозок, снятии искусственных ограничений на выполнение международных грузовых перевозок между Украиной и Республикой Беларусь", - отметил заместитель министра, которого цитирует Укринформ.

Лавренюк подчеркнул, что именно сфера автомобильных грузовых перевозок обеспечивает значительную часть товарооборота между Украиной и Республикой Беларусь.