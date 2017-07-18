75,6% платежей за экспорт при взаимной торговле товарами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) бизнес осуществляет в национальных валютах. Об этом сообщила директор Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тоты Калиаскарова на круглом столе «Развитие трансграничных расчетов в национальных валютах», который прошел в рамках XXVI Международного финансового конгресса «Финансы для развития» в Санкт-Петербурге.

Участие в нем приняли представители центральных (национальных) банков, ЕЭК, международных финансовых организаций, коммерческих банков, экспертного сообщества.

Как сообщает ЕЭК, на конгрессе обсуждались вопросы развития расчетов в национальных валютах (с учетом имеющихся барьеров), совершенствования инфраструктуры национальных валютных рынков. Внимание также было уделено вызовам, с которыми сталкиваются органы денежно-кредитного регулирования при интернационализации их валют и накопленному в этой сфере опыту.

В ходе дискуссии Тоты Калиаскарова представила предварительные итоги проведенного комиссией опроса предприятий и банков по использованию национальных валют государств ЕАЭС в трансграничных операциях на территории Союза. Целью исследования был поиск ответов на ряд вопросов: насколько широко используются национальные валюты во взаимных расчетах между странами ЕАЭС, какие факторы определяет их использование в расчетах по внешнеторговым операциям, что препятствует расширению их применения и др.

Как отметила Тоты Калиаскарова, эти данные были получены в ходе опроса предприятий и банков по использованию валют государств ЕАЭС в трансграничных операциях на территории Союза.

Большинство участников опросов, представляющих финансовые и иные организации, отметило отсутствие значимых административных и регулятивных барьеров при осуществлении расчетов в национальных валютах. Среди важнейших мотивов их использования в расчетах – значимость и привлекательность общего рынка товаров и услуг, сложившиеся структура торговых отношений и практика ценообразования.

В завершение выступления Тоты Калиаскарова обратила внимание, что «расширение использования национальных валют зависит от динамики интеграционных процессов, прежде всего развития взаимной торговли».

Участники круглого стола отметили необходимость дальнейшей либерализации взаимного доступа на национальные валютные рынки, усиления взаимодействия между национальными регуляторами, более широкого использования инструментов страхования валютных рисков, обеспечения взаимных котировок национальных валют. Формирование общего финансового рынка в рамках ЕАЭС откроет возможности для дальнейшей интернационализации национальных валют государств-членов ЕАЭС.

Международный финансовый конгресс – ежегодный крупнейший в России международный финансовый форум, проводимый Банком России. Для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития финансовой системы на него приезжают признанные эксперты, представители российских и зарубежных государственных органов, руководители центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщества.