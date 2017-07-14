Вопросы технического регулирования и таможенного администрирования, развития внутренних рынков и торговых отношений с третьими странами обсуждались на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло 13 июля в штаб-квартире ЕЭК в Москве.

В частности, рассмотрен ход работ по ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, ранее подписанного президентами государств-членов Союза.

«Есть договоренность, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года. Сейчас во всех государствах Союза решаются процедурные вопросы для того, чтобы обеспечить одновременное вступление кодекса в силу», – отметил председатель Совета ЕЭК, вице-премьер-министр правительства Кыргызской Республики Олег Панкратов.

Как сообщает ЕЭК, на заседании Совета ЕЭК были рассмотрены три ограничения, зафиксированные ранее комиссией совместно с правительствами стран Союза.

Среди них – проблема отсутствия взаимного признания национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене Союза, для осуществления предпринимательской или трудовой деятельности на территории другой страны ЕАЭС. Снятие этого ограничения имеет особое значение в связи с тем, что с 1 июля 2017 года в Российской Федерации действуют нормы Федерального закона «О безопасности дорожного движения», которые ограничивают возможность осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности граждан-нерезидентов, не имеющих водительских прав, выданных уполномоченными органами российского правительства.

Председатель Совета ЕЭК, вице-премьер-министр правительства Кыргызской Республики Олег Панкратов сообщил, что «есть договоренность отрегулировать этот вопрос отдельным соглашением, чтобы это не противоречило принципам Евразийского экономического союза и идее общего рынка труда. Будет продолжена работа по разработке соглашения, которое определит единые правила для взаимного признания национальных водительских удостоверений и удостоверений международного образца». Кроме того, Совет ЕЭК от лица органов Союза предлагает просить Российскую Федерацию внести поправки в соответствующие законы, исключив распространение ограничения на граждан государств-членов ЕАЭС.

В настоящее время эта проблема уже решается на национальном уровне. 14 июля этого года вступает в силу Закон Республики Казахстан о внесении изменений в Закон «О дорожном движении». Норма о запрете использования международных или иностранных водительских прав дополнена формулировкой: «за исключением граждан государств-членов ЕАЭС». 12 июля Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в ранее принятый закон «О безопасности дорожного движения», согласно которому запрет не распространяется на граждан Кыргызской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

Члены Совета ЕЭК рассмотрели возможность использования на территории любого государства-члена Союза электронной цифровой подписи (ЭЦП), полученной компанией страны Союза, резидентом которой является компания. В настоящее время в ЕАЭС отсутствует практика взаимного признания ЭЦП. Это ограничивает участие бизнеса в конкурсах на закупки товаров и услуг, которые проводятся государственными структурами и крупными корпорациями. Кроме того, снятие этого ограничения позволит активнее использовать электронные системы документооборота в рамках межгосударственного информационного взаимодействия.

Особое значение взаимному признанию ЭЦП придает тот факт, что все большее количество конкурсных закупок проходит через электронные торговые площадки (только в России их уже больше 170). Решение этого вопроса будет способствовать углублению интеграции в рамках Союза, повышению конкурентоспособности и, как следствие, улучшению качества поставляемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Достигнута договоренность о проработке возможных вариантов устранения этого ограничения.

Третье ограничение, над которым Совет ЕЭК считает необходимым работать, связано с определением государствами-членами пунктов пропуска, через которые допускается ввоз на таможенную территорию Союза грузов, перемещаемых в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (МДП) от 14 ноября 1975 года, не задействованных для такой перевозки с точки зрения сложившихся транспортно-логистических связей.

По итогам обсуждения участники Совета согласились, что определение пунктов пропуска для книжек МДП является суверенным правом каждого из государств-членов. Вместе с тем, для повышения эффективности логистического потенциала Союза государства-члены согласились, что этот вопрос необходимо решать с учетом интересов всех стран ЕАЭС путем переговоров и консультаций.

«Комиссия продолжает работу по устранению препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Союза, – сообщила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. – Обсуждение на уровне Совета таких вопросов и принятие согласованных мер по дальнейшему устранению препятствий особенно важны, поскольку существенно ускоряют их решение».

По итогам обсуждения Совет ЕЭК поручил коллегии ЕЭК включить обсуждавшиеся ограничения в перечень согласованных государствами – членами ЕАЭС барьеров, изъятий и ограничений. Это позволит Комиссии разработать «дорожные карты» для их устранения и представить их на утверждение Евразийскому межправительственному совету.

Члены Совета ЕЭК согласовали корректировку плана работ по внесению изменений в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».

На заседании было принято решение о составе делегации для проведения переговоров с Китайской Народной Республикой (КНР) о заключении соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики. Ее возглавит член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов. В состав делегации вошли представители правительств стран Союза и сотрудники ЕЭК.