Международный форум о перспективах использования украинской газотранспортной системы Украины следует проводить на границе со странами Евросоюза, чтобы вместе с заинтересованными в этом европейскими странами повышать привлекательность украинского маршрута транспортировки газа в Европу. Об этом в комментарии Укринформу заявил президент центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Сейчас ведутся переговоры с рядом европейских партнеров, в частности - из Словакии и Италии, которые объективно наиболее заинтересованы в том, чтобы этот традиционный маршрут не только сохранился, но и развивался. Украинско-словацкий газовый путь в Европу, - несмотря на все, что сейчас происходит, - остается главным. Это самый надежный и оптимальный маршрут транспортировки газа из Центральной Азии в страны ЕС. Сейчас необходимо сделать его своеобразный апгрейд, чтобы повысить привлекательность именно украинского маршрута транспортировки газа», - сказал Гончар.

По словам эксперта, у Украины есть достаточно серьезные аргументы в пользу сохранения и расширения использования своей газотранспортной системы. Он, в частности, акцентировал внимание на том, что Украина реформирует газовый сектор в соответствии с европейскими требованиями, а несмотря на три года российской агрессии и использование Россией энергетического компонента против Украины, поставки газа в Европу не прерывались «ни на секунду».

«Это очевидная вещь, на которую в Европе не обращают внимания, а когда им об этом говоришь, они как бы прозревают: да, действительно, независимо от того, кто как называет происходящее на востоке - война в Украине или агрессия против Украины, - система функционирует надежно и эффективно», - отметил Гончар.

Он также заявил, что украинская реформа газового сектора имеет смысл тогда, когда европейский пользователь будет использовать украинскую газотранспортную систему как часть инфраструктуры ЕС, то есть как свою собственную. Для этого Украина вместе с Еврокомиссией должна решить вопрос переноса точки сдачи-приемки газа на восточную границу Украины. Именно с этой целью Нафтогаз выделил газотранспортную систему в отдельный субъект хозяйствования.

Еще одним аргументом в пользу привлекательности украинского маршрута транспортировки газа должна быть тарифная политика, отметил Гончар.

В этом контексте он сказал, что считает неоправданным установление Нафтогазом высокого тарифа на транзит газа по трубам Укртрансгаза, поскольку Газпром использует это как аргумент против использования украинской газотранспортной системы и в пользу строительства обходных газопроводов.

«Решение вопроса перспектив газотранспортной системы Украины заключается в комплексном подходе. Поэтому, по моему мнению, эту международную конференцию надо было бы проводить на границе Украина-ЕС - где-то в Ужгороде первый день, а второй день в Великих Капушанах со словацкой стороны», - резюмировал Гончар.

На пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС президент Петр Порошенко заявил, что Украина предложила Европейской комиссии провести в 2018 году международный форум по перспективам использования своей газотранспортной системы для энергобезопасности Европы.