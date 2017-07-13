Украина в перспективе намерена присоединиться к Таможенному союзу ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону и стать частью цифрового рынка и Энергетического союза. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС, сообщает Укринформ.

"Намерения Украины в перспективе присоединиться к Таможенному союзу с ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону, стать частью цифрового рынка или Энергетического союза - это мощный символ для реализации экономических, социальных, секторных и других реформ, роста нашей совместной торговли и инвестиций", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС "не должен быть препятствием на пути расширения и укрепления ЕС, на укрепление единства Евросоюза и в солидарности с Украиной".

"Как и тень "Брексита" ни в коем случае не должна падать на отношения Украины с ЕС. Это мое четкое послание", - добавил он.