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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА НАМЕРЕНА ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ ЕС И ШЕНГЕНУ – ПРЕЗИДЕНТ
14:25 13.07.2017
Украина в перспективе намерена присоединиться к Таможенному союзу ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону и стать частью цифрового рынка и Энергетического союза. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам саммита Украина-ЕС, сообщает Укринформ.
"Намерения Украины в перспективе присоединиться к Таможенному союзу с ЕС, интегрироваться в Шенгенскую зону, стать частью цифрового рынка или Энергетического союза - это мощный символ для реализации экономических, социальных, секторных и других реформ, роста нашей совместной торговли и инвестиций", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС "не должен быть препятствием на пути расширения и укрепления ЕС, на укрепление единства Евросоюза и в солидарности с Украиной".
"Как и тень "Брексита" ни в коем случае не должна падать на отношения Украины с ЕС. Это мое четкое послание", - добавил он.
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