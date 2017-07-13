ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА" ОБХОДИТСЯ УКРАИНЕ В 4% ВВП - ВСЕМИРНЫЙ БАНК
13:22 13.07.2017

Украина тратит на медицину значительно больше, чем любая страна с аналогичным уровнем доходов - 4% ВВП. При этом качество услуг остается низким. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты со ссылкой на руководителя программ человеческого развития Всемирного банка Фона Зао.

По его словам, система финансирования сферы медицины в нашей стране является крайне неэффективной: Украина тратит на медицину более 4% ВВП – существенно больше, чем любая страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным, пишет Укринформ.

Всемирный банк намерен поддерживать частный сектор в Украине в направлении реформирования системы здравоохранения. На сегодня государственный сектор контролирует реформы в этом секторе. Повышение конкурентоспособности в частном секторе будет способствовать проведению надлежащих реформ, что приведет к улучшению системы в целом.

В 2015 году было подписано соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (институт Всемирного банка) по внедрению в Украине проекта «Улучшение здравоохранения на службе людей», в рамках которого наша страна получит до 215 млн долл. Предпосылками идеи проекта стали: низкий уровень здоровья населения Украины, а следовательно снижение ожидаемой продолжительности жизни; медленный процесс реформирования системы здравоохранения; недостаточный уровень экономических возможностей государства, в том числе финансирования медицинской отрасли в целом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2017
валюта курс
EUR 2.2650
USD 1.9780
RUB 3.2612
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2514 -0.0136
USD 1.9726 -0.0054
RUB 3.2783 +0.0171
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2540 2.2630
USD 1.9720 1.9750
RUB 3.2640 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1420 1.1470
EUR/RUB 68.6000 69.3600
USD/RUB 60.0000 60.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте