По итогам 2016 года государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечили положительную динамику объемов промышленного производства по ЕАЭС, рост составил 0,9%, в алюминиевой промышленности – около 1%. Восстановление промышленного роста в Союзе в немалой степени связано с интеграционными процессами. При этом у ЕАЭС есть фундаментальные предпосылки для создания кооперационных цепочек алюминиевой продукции высоких переделов в границах ЕАЭС. Такое мнение высказалаи представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в рамках тематических дискуссий деловой программы Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017 «Умное производство. Глобальный подход».

«Мы формируем в Комиссии кооперационные цепочки с локализацией добавленной стоимости в ЕАЭС, от сырья до конечного продукта. В рамках Союза нам не хватает лишь компетенции по созданию продукции высоких переделов, в том числе из алюминия», – отметил помощник члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Владимир Мальцев, выступая на дискуссионной сессии «Алюминиевая промышленность в эпоху «Индустрии 4.0»».

Помощник министра выразил уверенность, что ключевым элементом системы формирования таких компетенций в алюминиевой отрасли должен стать системный интегратор, который сформирует конструктивную программу освоения перспективных материалов и обеспечит переход на новый технологический уклад не отдельных отраслей, потребляющих металл, а в целом всей цепочки создания стоимости. Кроме того, он должен решить одну из ключевых проблем перехода на новый технологический уклад – сертификацию новых изделий. В настоящее время, ЕЭК, совместно с Министерством промышленности и торговли России, уже реализует проект по созданию системного интегратора в металлургической отрасли Российской Федерации на базе МИСИС (Москва, Россия) с привлечение экспертов из других стран ЕАЭС.

«Вопрос создания центров компетенций, предусматривающих совместные испытательные лаборатории, и их признания в рамках международной кооперации активно обсуждается у нас в комиссии и близок к решению, – отметил Владимир Мальцев. – Речь идет о создании нового института под новый сектор промышленной проблематики».

Как сообщает ЕЭК, тема развития в ЕАЭС станкостроения и создании в странах Союза инновационных центров компетенций в этой сфере обсуждалась на круглом столе, организованном по инициативе ЕЭК.

Владимир Мальцев проинформировал участников дискуссии о существующих сегодня механизмах поддержки промышленных отраслей, включая трансфер технологий, создание и развитие евразийских технологических платформ, а также Евразийского инжинирингового центра.

По мнению представителей ЕЭК, для ускоренного развития станкостроения и повышения её конкурентоспособности необходимо сфокусироваться на разработке современных изделий для тех отраслей, которые являются ключевыми для экономик стран Союза.

«Сегодня ЕЭК и национальные правительства продолжают работать над созданием по-настоящему общего рынка товаров и услуг в границах пяти стран Союза. Мы продолжаем формировать безбарьерное пространство, на котором действуют одинаковые и понятные бизнесу и гражданам нормы. Есть ряд практических вопросов, ждущих своего решения. – отметил Владимир Мальцев – Например, в Российской Федерации необходимо принять ряд решений на уровне правительства и уполномоченных органов власти, регулирующих постановление №9 Правительства Российской Федерации, введенное в январе этого года».

По итогам дискуссии сформирован ряд предложений по совместным действиям стран ЕАЭС при координирующей роли Комиссии по вопросам поддержки производителей станкоинструментальной отрасли и формированию востребованных экономикой Союза компетенций.

Выступая на панельной дискуссии «Транспортное машиностроение в поисках компромисса. Модернизация. Локализация. Специализация» представитель ЕЭК сообщил, что комиссия ведет активную работу по выравниванию конкурентных условий для автопроизводителей из разных стран Союза и стимулированию локализации производства. В частности, еще недавно промышленная сборка автомобилей осуществлялась в странах Союза на разных условиях, что ставило одни предприятия в заведомо худшие условия. «Комиссия выработала единую формулу, согласно которой моторные транспортные средства обращаются свободно на общем рынке, если уровень локализации составляет не менее 30%.» – отметил Владимир Мальцев.

Комиссия активно сотрудничает с международными ассоциациями и организациями, такими как VDMA и UNIDO по вопросам формирования благоприятных условий локализации производства иностранной продукции. В частности, сняты все проблемные для европейских производителей сельхозтехники вопросы в части технического регулирования и создания испытательных лабораторий.

Другим вопросом промышленного развития ЕАЭС, который обсуждался на круглом столе «Развитие промышленной кооперации по модели «умного» контрактного производства», стало создание электронной системы кооперации.

«Сегодня формируется информационная система, которая, помимо самого субконтрактинга и трансфера технологий, будет включать блок для размещения сведений по имеющемуся уникальному оборудованию», – отметил заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский.

Создаваемая электронная система кооперации и субконтрактации ЕАЭС должна сформировать как рынок высокотехнологичного оборудования, не имеющего аналогов за рубежом, так и необходимую инфраструктуру для работы контрактного производства.