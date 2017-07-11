Украина с 2007 по 2017 год сократила объемы добычи нефти с 4,4 млн тонн до 2,2 млн тонн в год. Об этом на пресс-конференции заявил эксперт ExPro Геннадий Кобаль.

"За последние 10 лет добыча нефти снизилась в 2 раза, при том что никаких катаклизмов в отрасли не наблюдалось", - отметил Кобаль, которого цитирует Укринформ.

По его данным, в 2007 году объемы добычи нефти в Украине составили 4,4 млн тонн в год, а уже в 2017, согласно прогнозам, добыча составит около 2,2 млн тонн (сохранится на уровне 2016 года).

"При этом ставки рентной платы на добычу нефти сохраняются на уровне 29%, а конденсата - 45%", - констатировал эксперт.