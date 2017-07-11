ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ ВДВОЕ - ЭКСПЕРТ
12:27 12.07.2017

Украина с 2007 по 2017 год сократила объемы добычи нефти с 4,4 млн тонн до 2,2 млн тонн в год. Об этом на пресс-конференции заявил эксперт ExPro Геннадий Кобаль.

"За последние 10 лет добыча нефти снизилась в 2 раза, при том что никаких катаклизмов в отрасли не наблюдалось", - отметил Кобаль, которого цитирует Укринформ.

По его данным, в 2007 году объемы добычи нефти в Украине составили 4,4 млн тонн в год, а уже в 2017, согласно прогнозам, добыча составит около 2,2 млн тонн (сохранится на уровне 2016 года).

"При этом ставки рентной платы на добычу нефти сохраняются на уровне 29%, а конденсата - 45%", - констатировал эксперт.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2017
валюта курс
EUR 2.2504
USD 1.9734
RUB 3.2719
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2650 +0.0101
USD 1.9780 -0.0014
RUB 3.2612 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2640 2.2700
USD 1.9750 1.9770
RUB 3.2550 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1500
EUR/RUB 69.2100 69.9400
USD/RUB 60.5000 61.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте