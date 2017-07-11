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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ЕАЭС ПОЛУЧАТ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
11:35 12.07.2017
На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 11 июля одобрен проект Стратегии развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года.
Как сообщает ЕЭК, также принят ряд решений в сфере технического регулирования и таможенного администрирования.
В частности, согласованы переходные положения технического регламента «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и внесены изменения в решение комиссии Таможенного союза, которые упрощают экспорт казахстанской нефти, добытой на Карачаганакском месторождении и экспортируемой в третьи страны через территорию России. Члены Коллегии обсудили обзор форм и методов государственной поддержки сельского хозяйства, осуществляемых в странах ЕАЭС в рамках реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики.
Члены коллегии ЕЭК установили переходные положения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), вступающему в силу в ноябре 2018 года.
Оборудование и покрытия для детских игровых площадок могут производиться или продаваться на территории ЕАЭС до 1 июня 2020 года, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента, или если указанная продукция ранее не подлежала обязательной оценке соответствия. Ее использование возможно в течение назначенного срока службы, после чего эксплуатация должна быть прекращена.
Техрегламент ЕАЭС, устанавливающий требования безопасности к оборудованию детских игровых площадок, был принят Советом ЕЭК 17 мая этого года. В нем установлены требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок, а также связанными с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.
Кроме того, члены коллегии ЕЭК внесли изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), предусматривающие разработку 19 межгосударственных стандартов. 18 из них – на основе международных стандартов ISO.
Решением коллегии ЕЭК внесены изменения в решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 года №413. Они исключают необходимость помещать под таможенную процедуру транзита сырую нефть, которая была добыта на Карачаганакском месторождении Республики Казахстан и вывезена за пределы таможенной территории ЕАЭС через Российскую Федерацию. Это решение позволит производителю снизить административные издержки и не выполнять ряд формальных процедур по оформлению нефти, транспортируемой по территории России в качестве транзитного товара.
На коллегии ЕЭК внесены изменения в решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года №260. В частности, в формы таможенных документов внесены поправки юридико-технического характера, уточнены термины и ссылки в соответствии с готовящимся к вступлению в силу Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Решение входит в перечень первоочередных актов, которые должны начать действовать одновременно с ТК ЕАЭС.
Член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский представил обзор форм и методов государственной поддержки сельского хозяйства в рамках реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов.
Подготовленный комиссией Обзор включает характеристику направлений и объемов государственной поддержки аграрной отрасли, оказанной в странах Союза в 2015 году, на основании анализа уведомлений сторон и результатов мониторинга законодательства стран государств-членов в области субсидирования сельского хозяйства. В нем отмечено, что странами Союза соблюдаются принятые на себя обязательства по государственной поддержке аграрного сектора.
По мнению Сергея Сидорского, «анализ форм и объемов государственной поддержки сельского хозяйства показывает, что в каждой из них есть большой «запас» по объемам субсидирования в рамках своих обязательств, однако дальнейшая политика государств-членов должна строиться не столько на увеличении объемов финансирования, сколько на повышение эффективности поддержки сельского хозяйства».
Как показывает обзор, формы поддержки АПК в странах Союза во многом похожи, однако условия и механизмы оказания таких мер разнятся. Основная часть средств бюджета на сельское хозяйство в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации расходуется на финансирование льготных банковских кредитов, в Армении и Кыргызстане – на субсидирование услуг, связанных с инфраструктурой. В Республике Казахстан преобладает субсидирование затрат фермеров на энергоресурсы и племенное животноводство.
ЕЭК осуществляет мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государств-членов в области господдержки сельского хозяйства в соответствии со статьей 95 Договора о Союзе.
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