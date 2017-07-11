На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 11 июля одобрен проект Стратегии развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года.

Как сообщает ЕЭК, также принят ряд решений в сфере технического регулирования и таможенного администрирования.

В частности, согласованы переходные положения технического регламента «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и внесены изменения в решение комиссии Таможенного союза, которые упрощают экспорт казахстанской нефти, добытой на Карачаганакском месторождении и экспортируемой в третьи страны через территорию России. Члены Коллегии обсудили обзор форм и методов государственной поддержки сельского хозяйства, осуществляемых в странах ЕАЭС в рамках реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики.

Члены коллегии ЕЭК установили переходные положения к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), вступающему в силу в ноябре 2018 года.

Оборудование и покрытия для детских игровых площадок могут производиться или продаваться на территории ЕАЭС до 1 июня 2020 года, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента, или если указанная продукция ранее не подлежала обязательной оценке соответствия. Ее использование возможно в течение назначенного срока службы, после чего эксплуатация должна быть прекращена.

Техрегламент ЕАЭС, устанавливающий требования безопасности к оборудованию детских игровых площадок, был принят Советом ЕЭК 17 мая этого года. В нем установлены требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок, а также связанными с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.

Кроме того, члены коллегии ЕЭК внесли изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), предусматривающие разработку 19 межгосударственных стандартов. 18 из них – на основе международных стандартов ISO.

Решением коллегии ЕЭК внесены изменения в решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 года №413. Они исключают необходимость помещать под таможенную процедуру транзита сырую нефть, которая была добыта на Карачаганакском месторождении Республики Казахстан и вывезена за пределы таможенной территории ЕАЭС через Российскую Федерацию. Это решение позволит производителю снизить административные издержки и не выполнять ряд формальных процедур по оформлению нефти, транспортируемой по территории России в качестве транзитного товара.

На коллегии ЕЭК внесены изменения в решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года №260. В частности, в формы таможенных документов внесены поправки юридико-технического характера, уточнены термины и ссылки в соответствии с готовящимся к вступлению в силу Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Решение входит в перечень первоочередных актов, которые должны начать действовать одновременно с ТК ЕАЭС.

Член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский представил обзор форм и методов государственной поддержки сельского хозяйства в рамках реализации согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов.

Подготовленный комиссией Обзор включает характеристику направлений и объемов государственной поддержки аграрной отрасли, оказанной в странах Союза в 2015 году, на основании анализа уведомлений сторон и результатов мониторинга законодательства стран государств-членов в области субсидирования сельского хозяйства. В нем отмечено, что странами Союза соблюдаются принятые на себя обязательства по государственной поддержке аграрного сектора.

По мнению Сергея Сидорского, «анализ форм и объемов государственной поддержки сельского хозяйства показывает, что в каждой из них есть большой «запас» по объемам субсидирования в рамках своих обязательств, однако дальнейшая политика государств-членов должна строиться не столько на увеличении объемов финансирования, сколько на повышение эффективности поддержки сельского хозяйства».

Как показывает обзор, формы поддержки АПК в странах Союза во многом похожи, однако условия и механизмы оказания таких мер разнятся. Основная часть средств бюджета на сельское хозяйство в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации расходуется на финансирование льготных банковских кредитов, в Армении и Кыргызстане – на субсидирование услуг, связанных с инфраструктурой. В Республике Казахстан преобладает субсидирование затрат фермеров на энергоресурсы и племенное животноводство.

ЕЭК осуществляет мониторинг и проведение сравнительно-правового анализа законодательства государств-членов в области господдержки сельского хозяйства в соответствии со статьей 95 Договора о Союзе.