В продукции белорусского предприятия ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» выявлены незаявленные на маркировке растительные компоненты (в сливочном масле), а также остатки линкомицина (в сухой молочной сыворотке).

Как сообщает Россельхознадзор, в этой связи в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси направлено письмо с просьбой приостановить с 13 июля 2017 года сертификацию продукции, производимой данным предприятием и предназначенной для поставок в Россию, до проведения консультаций с представителями Россельхознадзора.

Одновременно по итогам анализа предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования и принятых мер в части устранения выявленных нарушений, результатов лабораторных исследований с 11 июля Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции ОАО «Могилевский мясокомбинат» (Могилевская область).