|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РФ ПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОГО МЯСОКОМБИНАТА, НО ПРОСИТ ПРИОСТАНОВИТЬ СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ВЕРХНЕДВИНСКОГО МАСЛОСЫРЗАВОДА
10:45 12.07.2017
В продукции белорусского предприятия ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» выявлены незаявленные на маркировке растительные компоненты (в сливочном масле), а также остатки линкомицина (в сухой молочной сыворотке).
Как сообщает Россельхознадзор, в этой связи в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси направлено письмо с просьбой приостановить с 13 июля 2017 года сертификацию продукции, производимой данным предприятием и предназначенной для поставок в Россию, до проведения консультаций с представителями Россельхознадзора.
Одновременно по итогам анализа предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования и принятых мер в части устранения выявленных нарушений, результатов лабораторных исследований с 11 июля Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции ОАО «Могилевский мясокомбинат» (Могилевская область).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2017
Курсы в банках
на 12.07.2017
Конвертация в банках
на 12.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте