Государства СНГ являются традиционными экономическими партнерами Беларуси, однако это не означает, что рынок СНГ полностью освоен и относится к категории простых. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.

«И здесь создание безбарьерной торговой среды – важная точка приложения наших общих усилий. У нас есть ключевой элемент – договор о зоне свободной торговли. Следующий шаг – построение между странами Содружества единого рынка государственных закупок и формирование основ рынка свободной торговли услугами», - заявил он.

По его словам, следует сделать все возможное, чтобы эти задачи были реализованы и дополнены новыми общими точками экономического взаимодействия на принципах производственного инвестиционного и научного сотрудничества.

«При этом наше членство в ЕАЭС и подписание рядом государств СНГ соглашений об ассоциации с ЕС не только не должно нас разделять, а, напротив, должно стимулировать к созданию совместного продукта и выводу его на наиболее привлекательные рынки», - подчеркнул А. Лукашенко.

Для присутствовавших на совещании руководителей предприятий-экспортеров он подчеркнул, что даже если у них все идет относительно хорошо на российском рынке, это не означает, что можно расслабиться.