«НАЭК «Энергоатом» заявил о повышении безопасности энергоблоков украинских АЭС за последние четыре года. Об этом говорится в отчете «Об экологической оценке Комплексной (сводной) программы повышения безопасности (КСПБ) энергоблоков атомных электростанций в Украине за период 2012-2016 годы ГП «НАЭК «Энергоатом», пишет Укринформ.

«После реализации КСПБ, в целом, риски для окружающей среды снижаются из-за снижения вероятности возникновения аварий и уменьшения потенциальных последствий аварий через улучшенное оборудование контроля, управления и мониторинга, что способствует раннему предупреждению аварий и лучшему управлению аварийными ситуациями. Снижение рисков аварий свидетельствует об общем уменьшении рисков потенциальных трансграничных воздействий. Следовательно, влияние КСПБ является положительным», - сообщает Энергоатом.

Как сообщалось, Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций", утвержденная постановлением Кабмина о введении в действие решения заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам безопасности АЭС и перспективам развития атомной энергетики Украины в свете событий на АЭС "Фукусима-1". Срок завершения реализации КСПБ декабрь 2020 года. Ориентировочный объем финансирования КСПБ составляет 20,101 млрд гривен. Для обеспечения финансирования реализации мероприятий КСПБ в течение 2012-2014 годов ГП «НАЭК «Энергоатом» осуществлялась работа по привлечению помощи международных кредитных организаций. По результатам было принято решение о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским сообществом по атомной энергии для привлечения кредитных средств.